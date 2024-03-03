При этом под завалами дома могут находиться еще четыре человека.

В Одессе нашлись три человека, которых считали пропавшими без вести в разрушенной российским дроном многоэтажке.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области. "Сегодня в ГСЧС обратились три человека, которые были в списках вероятных лиц, которые могут находиться под завалами. Небольшая такая хорошая для нас новость, эти люди живы", - говорится в сообщении.

В то же время спасатели говорят, что, по их информации, под завалами могут быть еще четыре человека. Сейчас на месте происшествия продолжаются соответствующие работы.

Видео дня

В Одесской областной прокуратуре уточнили, что ребенок, которого сегодня нашли мертвым под завалами, родился 29 июля 2023 года. "Младенца нашли вместе с матерью", - рассказали в прокуратуре.

Удар по Одессе

Ночью 2 марта армия РФ нанесла по Одесской области удар, задействовав 8 беспилотников, которые были запущены из акватории Черного моря. Семь целей были уничтожены, но один из дронов во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом. Один подъезд почти полностью разрушен.

По состоянию на утро 3 марта известно о 10 погибших, среди которых трое маленьких детей - два младенца и 3-летний мальчик. Малышей нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой, пытаясь спасти. Среди погибших - семья священника.

Вас также могут заинтересовать новости: