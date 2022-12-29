Электротранспорт вышел на маршруты, однако из-за отмены лимитов на электроэнергии прекращает свою работу.

В Одессе сегодня городской электротранспорт прекратил работу из-за отмены лимитов на электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"29 декабря общественный электрический транспорт Одессы вышел на маршруты согласно расписанию, однако из-за отмены лимитов на электрическую энергию прекращает свою работу", - говорится в сообщении.

Сейчас трамваи и троллейбусы направляются в депо.

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Ситуация с транспортом в Одессе

Как сообщал УНИАН, в Одессе после того, как российские оккупанты совершили массированные ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины 5 и 10 декабря, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры наблюдались проблемы с работой, в том числе, общественного электротранспорта.

19 декабря трамваи и троллейбусы в Одессе после длительного перерыва возобновили свою работу.

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