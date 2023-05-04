По мнению эксперта, порт портит высотный отель, которого не должно быть на Морвокзале.

Одесский морской торговый порт исключат из списка ЮНЕСКО, в который город был принят в начале 2023 года. При этом в порту есть много старинных объектов, которые имеют все основания для вхождения в список.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр города Геннадий Труханов 3 мая, во время сессии Одесского областного совета. Он напомнил, что недавно город посетила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, во время визита которой была открыта мемориальная доска, свидетельствующая о внесении Одессы в Список всемирного наследия.

По словам Труханова, также местные власти от представителей ЮНЕСКО получили перечень рекомендаций, часть которых должна быть выполнена до июня 2023 года, еще часть – до февраля 2024 года.

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"Рекомендации касаются следующего. Во-первых, расширение объектов культурного наследия до границ комплексной охранной зоны. Во-вторых – исключение Одесского порта из перечня объектов культурного наследия", – сказал мэр. В то же время порт будет включен в буферную зону – территорию, где будут действовать запреты на определенное новое строительство.

Также в городе введут меры для сохранения и улучшения исторического учета Одессы, будут поощрять бизнес и владельцев зданий, привлекать инвесторов для вложения денег для улучшения состояния некоторых старинных зданий и тому подобное.

В своей речи Труханов несколько раз возвращался в порт, но не назвал конкретную причину, по которой его придется перевести в буферную зону. Однако он отметил, что предстоит сделать комплекс мер, чтобы исторический центр имел внешний вид, как это было в 19 – начале 20 веков.

"Относительно порта. К сожалению, есть примеры, когда интересы города отошли на второй план перед интересами инвесторов (компании, которые вкладывали деньги в бизнес, связанный с портом – УНИАН)... После включения в ЮНЕСКО такого такого допускать больше нельзя. Морской фасад Одессы должен быть свободным для созерцания гостей города, прибывающих по морю", – подчеркнул Труханов.

Он также выразил надежду, что в будущем будет найден баланс между развитием порта – как очень важного для страны предприятия, и развитием Одессы – как привлекательного города.

"Бизнес должен быть ответственным за собственные сознательные или неосторожные действия, которые вредят внешнему виду объектов ЮНЕСКО", – акцентировал городской голова.

Как сообщила УНИАН председатель правления Одесской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Мотырева, в Одесском морском порту есть много старинных объектов, которые имеют все основания для вхождения в список. Это Воронцовский маяк, красные пакгаузы – складские помещения, построенные в 19 веке, и тому подобное.

"Но на территории порта также есть объекты, которые испортили его. Прежде всего, это отель, который построен на территории Морского вокзала (недействующий сейчас отель "Одесса" – УНИАН). Он не должен там быть, потому что портит внешний вид порта и гавани... Морской вокзал порта нужно привести в надлежащий вид", – сказала Мотырева.

Гостиничный комплекс "Одесса": детали дела

Гостиничный комплекс "Одесса" находится на ул. Приморский, 6а (территория морского вокзала Одесского порта). Отель – 19-этажное здание общей площадью 26,842 тыс. кв. м. В нем около 160 номеров.

В июне 2011 года прокуратура Одесской области заявила о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Одесского морского торгового порта и ООО "Отель "Одесса" в связи с подозрением в незаконной сдаче в аренду здания отеля.

Позже руководство порта сделало заявление, что отель находится в опасном техническом состоянии. Также администрация порта утверждала, что "Одессу" построили на правах долевой собственности (80% принадлежит государству, балансодержатель – порт, 20% – частной компании) в период с 1999 по 2001 годы. Отель был введен в эксплуатацию и работал именно до лета 2011 года.

Внесение Одессы в список Всемирного наследия под угрозой

25 января 2023 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на внеочередной сессии принял решение о внесении культурно-исторического памятника "Исторический центр города-порта Одессы" в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

4 апреля генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле открыла в городе мемориальную доску, которая свидетельствует о внесении исторического центра города в Список всемирного наследия.

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