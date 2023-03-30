Одессу на следующей неделе посетит генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле по случаю открытия информационной таблички о включении города в Список Всемирного наследия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания исполкома Одесского городского совета сообщил мэр города Геннадий Труханов.
По его словам, в январе комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре внес город в список Всемирного наследия под угрозой.
Как отметил Труханов, это возлагает на город определенные обязанности. Также власти обязаны разместить в историческом центре соответствующую информационную табличку, которая будет указывать на особый статус территории.
Исполком определил место для установки информационной таблички "исторический центр Одессы" на перекрестке улиц Пушкинской и Ланжероновской.
"Табличку торжественно откроют во время визита в город гендиректора ЮНЕСКО 4 апреля", - сказал Труханов.
Исторический город Одесса стал частью наследия ЮНЕСКО
Как сообщал УНИАН, в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО заявил, что Украина подготовила номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Президент призвал инициировать проведение внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы решить этот вопрос.
25 января 2023 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 18-й внеочередной сессии принял решение о внесение культурно-исторического памятника "исторический центр города-порта Одессы" в список Всемирного наследия под угрозой.