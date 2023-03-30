Визит главы организации приурочен к масштабному общественно-важному событию в культурной жизни одесситов.

Одессу на следующей неделе посетит генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле по случаю открытия информационной таблички о включении города в Список Всемирного наследия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания исполкома Одесского городского совета сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По его словам, в январе комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре внес город в список Всемирного наследия под угрозой.

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Как отметил Труханов, это возлагает на город определенные обязанности. Также власти обязаны разместить в историческом центре соответствующую информационную табличку, которая будет указывать на особый статус территории.

Исполком определил место для установки информационной таблички "исторический центр Одессы" на перекрестке улиц Пушкинской и Ланжероновской.

"Табличку торжественно откроют во время визита в город гендиректора ЮНЕСКО 4 апреля", - сказал Труханов.

Исторический город Одесса стал частью наследия ЮНЕСКО

Как сообщал УНИАН, в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО заявил, что Украина подготовила номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент призвал инициировать проведение внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы решить этот вопрос.

25 января 2023 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 18-й внеочередной сессии принял решение о внесение культурно-исторического памятника "исторический центр города-порта Одессы" в список Всемирного наследия под угрозой.

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