На сегодняшний день, служащий отстранен от должности, он находится под домашним арестом.

Во Львовской области архитектор одного из коммунальных предприятий Дрогобычского городского совета задержан при получении $3 тыс. неправомерной выгоды за влияние на государственного регистратора.

Читайте такжеТребовал 365 тысяч гривень: чиновник Львовской областной госадминистрации попался на взяткеОб этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Установлено, что служащий требовал от физического лица $3 тыс. неправомерной выгоды за влияние на государственного регистратора. За эти средства регистратор должен внести в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество сведения о праве собственности на нежилое помещение (магазин) на основании технического паспорта на квартиру», - говорится в сообщении.

Отмечается, что архитектор задержан в порядке ст. 208 УПК при получении последней части неправомерной выгоды в размере 900 долларов.

Он уведомлен о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголоного кодекса).

Подозреваемый отстранен от должности, он находится под домашним арестом. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Светлана Макринская