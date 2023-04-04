Дома подтоплены на десятках улиц, отметил глава Донецкой областной военной администрации.

В Краматорске подтоплено около 260 домов после разрушения водосбросного шлюза, произошедшего в результате таяния снега.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Около 260 домов на 30 улицах подтоплено в Краматорске", - сообщил глава ОВА.

Кириленко отметил, что это оперативная информация по чрезвычайному происшествию, которое произошло в поселке Краматорской территориальной громады.

Видео дня

"На одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Вода прибывает", - добавил он.

В то же время областная военная администрация координирует работы по минимизации последствий разлива: на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций.

"Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье", - сообщил Кириленко.

Ситуация в Краматорске - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в конце марта на Донбассе выпало много снега, через несколько дней он начал активно таять. Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что в городе в результате таяния снега повреждена часть конструкции дамбы.

Чиновник отмечал, что ситуация очень непростая. Развернут штаб по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Вас также могут заинтересовать новости: