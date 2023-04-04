Развернут штаб по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Краматорске Донецкой области в результате таяния снега разбита дамба, подтопленные дома. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в социальной сети Facebook.

"Мартовский снегопад продолжает творить бедствие - разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, пытаемся уменьшить поток", - сообщил он.

Он отмечает, что развернут штаб по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Гончаренко отмечает, что ситуация непростая - есть затопленные частные дома. "Первоочередная задача - уменьшить поток воды на подступах. Воды очень много. Занимаемся", - написал мэр Краматорска.

Напомним, в конце марта Донбасс накрыл сильный снег, который через несколько дней начал массово таять.

В двух областях Украины объявили и уровень опасности - что известно

Как повиомлял Погода УНИАН, на среду, 5 апреля, в двух областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в Житомирской и Винницкой областях ожидается значительный мокрый снег, а дороги скует гололедица. Из-за непогоды в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.

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