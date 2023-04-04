В Краматорске Донецкой области в результате таяния снега разбита дамба, подтопленные дома. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в социальной сети Facebook.
"Мартовский снегопад продолжает творить бедствие - разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, пытаемся уменьшить поток", - сообщил он.
Он отмечает, что развернут штаб по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Гончаренко отмечает, что ситуация непростая - есть затопленные частные дома. "Первоочередная задача - уменьшить поток воды на подступах. Воды очень много. Занимаемся", - написал мэр Краматорска.
Напомним, в конце марта Донбасс накрыл сильный снег, который через несколько дней начал массово таять.
В двух областях Украины объявили и уровень опасности - что известно
Как повиомлял Погода УНИАН, на среду, 5 апреля, в двух областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в Житомирской и Винницкой областях ожидается значительный мокрый снег, а дороги скует гололедица. Из-за непогоды в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.