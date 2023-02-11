В регионе хотят снизить уровень воды в Десне.

Завтра, 12 февраля, жители Броварского района Киевской области могут слышать звуки взрывов вследствие подрыва ледового затора на реке Десна.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация. "На реке Десна борются с ледовым затором. Поэтому 12 февраля запланировано провести работы по подрыву ледового затора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подрыв осуществят, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

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"Из-за этого в Броварском районе могут быть слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности", - добавили в ОВА.

Взрывы в Киевской области - сегодня это надо знать

По данным британского телеканала Sky News, из-за полномасштабного вторжения России Украина стала самым заминированным государством в мире. По данным западных журналистов, более 40% украинской территории заминировано.

В Украине периодически идут работы по разминированию и люди, в частности, жители Киевской области, слышат звуки взрывов. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в нашей стране создадут центр гуманитарного разминирования.

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