В Киевской области возможны звуки взрывов из-за подрыва льда на Десне / фото УНИАН

Завтра, 12 февраля, жители Броварского района Киевской области могут слышать звуки взрывов вследствие подрыва ледового затора на реке Десна.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация. "На реке Десна борются с ледовым затором. Поэтому 12 февраля запланировано провести работы по подрыву ледового затора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подрыв осуществят, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

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"Из-за этого в Броварском районе могут быть слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности", - добавили в ОВА.

Взрывы в Киевской области - сегодня это надо знать

По данным британского телеканала Sky News, из-за полномасштабного вторжения России Украина стала самым заминированным государством в мире. По данным западных журналистов, более 40% украинской территории заминировано.

В Украине периодически идут работы по разминированию и люди, в частности, жители Киевской области, слышат звуки взрывов. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в нашей стране создадут центр гуманитарного разминирования.

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