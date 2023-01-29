Более 40% территорий Украины заминировано.

В связи с полномасштабным российским вторжнением Украина стала самой заминированной страной в мире.

Как сообщает британский телеканал Sky News, на данный момент в связи с боевыми действиями более 40% территорий Украины заминировано.

"Это даже несравнимо, я бы сказала, с Сирией или Афганистаном. Это действительно масштабно", — заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон, отметив при этом, что в Украине можно обнаружить противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов.

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По данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023-го в Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. А с 2014 по 2020 год было зафиксировано 1190 подобных инцидентов.

Война в Украине и мины:

По словам президента Зеленского, по состоянию на 8 декабря 2022 года в Украине так называемое "минное загрязнение" охватывало около 170 тысяч квадратных километров. Т.е. более четверти территории страны.

По состоянию на 2 января 2023 года в районах, которые освобождены в ходе контрнаступательных действий украинских сил, работы по разминированию были одной из первоочередных задач местной военной администрации.

Особую опасность представляют мины-ловушки, которые россияне оставляют в зданиях. Иногда минирование настолько плотное, что здания приходится взрывать вместо разминирования.

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