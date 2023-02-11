Центр будет обобщать информацию о потребностях разминирования.

В связи с тем, что из-за российской агрессии Украина на сегодня является одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире, будет создан центр центр гуманитарного разминирования.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, центр будет обобщать информацию о потребностях разминирования от министерств, областных военных администраций, стран-партнеров и международных организаций.

"На сегодняшнем совещании с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС обсудили проблемные вопросы гуманитарного разминирования в Украине и обязанности будущего учреждения. Украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности. А также даст возможность привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования", - написал Шмыгаль.

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Война в Украине и мины

По словам президента Зеленского, по состоянию на 8 декабря 2022 года в Украине так называемое "минное загрязнение" охватывало около 170 тысяч квадратных километров. Т.е. более четверти территории страны.

По состоянию на 2 января 2023 года в районах, которые освобождены в ходе контрнаступательных действий украинских сил, работы по разминированию были одной из первоочередных задач местной военной администрации.

Особую опасность представляют мины-ловушки, которые россияне оставляют в зданиях. Иногда минирование настолько плотное, что здания приходится взрывать вместо разминирования.

По состоянию на 29 января 2023 года издание Sky News назвало Украину самой заминированной страной в мире.

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