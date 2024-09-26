Ранее в КГВА сообщили, что во время воздушной тревоги средства ПВО в столице не работали.

Есть два варианта, почему киевляне слышали звуки, похожие на взрывы несмотря на то, что работа ПВО в столице не фиксировалась, пояснил в комментарии УНИАН летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

"Либо это работа по разведывательным БПЛА врага - россияне используют ZALA, Supercam, Орланы для прицеливания и подтверждения успешности применения своих средств поражения. Мы сейчас по ним работаем из-за помощи БПЛА-истребителей. Уже до десятка есть различных модификаций таких беспилотников. Они без объявления воздушной тревоги могут работать по уничтожению таки БПЛА", - сказал Свитан.

Второй вариант, по словам военного эксперта, может быть связан с работой украинских истребителей.

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"Второй вариант - это пролет на сверхзвуковой скорости нашими истребителями. Есть такое понятие как прыжок уплотнений. Когда самолет переходит на звуковую скорость и сверхзвуковую. И дальше этот прыжок тянется к земле и дает звук, похожий на взрыв. Самолет идет на высоте не менее 5 километров. Ниже летать запрещено. Впрочем, если даже он летит выше - звук все равно будет похож на взрыв во время работы ПВО", - добавил Свитан.

Затем в КМВА повторно прокомментировали информацию. В частности, там заявили, что около 10:00 киевляне одновременно с объявлением воздушной тревоги слышали громкий звук.

"Многочисленные паблики и СМИ сразу выдали в информационное пространство сообщения типа "взрывы в Киеве". Этой дезинформацией они посеяли панические настроения среди населения. Люди могут воспринимать такую ​​информацию, например, как результат ракетного удара по столице. Хотя, на самом деле, ПВО столицы не работали, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось и не было других военных факторов, которые могли являться причиной "взрыва", – заверили в КМВА.

Что именно послужило причиной громких звуков – в КМВА не сообщили. Там объяснили, что ответы на этот вопрос должны дать компетентные специалисты.

Взрывы в Киеве: что известно

Утром 26 сентября оккупанты выпустили ракеты "Кинждал" по Украине. Взрывы слышали в Хмельницкой области, Херсоне и Киеве.

Впоследствии глава КГВА Сергей Попко прокомментировал ситуацию и сказал, что во время тревоги силы и средства ПВО Киева не работали. Там также призвали не поддаваться на манипуляции и доверять официальным источникам информации.

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