Есть два варианта, почему киевляне слышали звуки, похожие на взрывы несмотря на то, что работа ПВО в столице не фиксировалась, пояснил в комментарии УНИАН летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
"Либо это работа по разведывательным БПЛА врага - россияне используют ZALA, Supercam, Орланы для прицеливания и подтверждения успешности применения своих средств поражения. Мы сейчас по ним работаем из-за помощи БПЛА-истребителей. Уже до десятка есть различных модификаций таких беспилотников. Они без объявления воздушной тревоги могут работать по уничтожению таки БПЛА", - сказал Свитан.
Второй вариант, по словам военного эксперта, может быть связан с работой украинских истребителей.
"Второй вариант - это пролет на сверхзвуковой скорости нашими истребителями. Есть такое понятие как прыжок уплотнений. Когда самолет переходит на звуковую скорость и сверхзвуковую. И дальше этот прыжок тянется к земле и дает звук, похожий на взрыв. Самолет идет на высоте не менее 5 километров. Ниже летать запрещено. Впрочем, если даже он летит выше - звук все равно будет похож на взрыв во время работы ПВО", - добавил Свитан.
Затем в КМВА повторно прокомментировали информацию. В частности, там заявили, что около 10:00 киевляне одновременно с объявлением воздушной тревоги слышали громкий звук.
"Многочисленные паблики и СМИ сразу выдали в информационное пространство сообщения типа "взрывы в Киеве". Этой дезинформацией они посеяли панические настроения среди населения. Люди могут воспринимать такую информацию, например, как результат ракетного удара по столице. Хотя, на самом деле, ПВО столицы не работали, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось и не было других военных факторов, которые могли являться причиной "взрыва", – заверили в КМВА.
Что именно послужило причиной громких звуков – в КМВА не сообщили. Там объяснили, что ответы на этот вопрос должны дать компетентные специалисты.
Взрывы в Киеве: что известно
Утром 26 сентября оккупанты выпустили ракеты "Кинждал" по Украине. Взрывы слышали в Хмельницкой области, Херсоне и Киеве.
Впоследствии глава КГВА Сергей Попко прокомментировал ситуацию и сказал, что во время тревоги силы и средства ПВО Киева не работали. Там также призвали не поддаваться на манипуляции и доверять официальным источникам информации.