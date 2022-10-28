Они связаны с технологическими процессами.

Сегодня в Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах Киевской области жители могут слышать звуки взрывов в связи с проведением взрывных работ.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

"В Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах жители могут слышать звуки взрывов. Сегодня, 28 октября, с 9:00 до 16:00 в Ольшаницькому месторождении гранитов, что на территории Рокитнянской общины, планируется проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что в Бучанском и Вышгородском районах в течение дня саперы будут проводить плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

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24 февраля Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины. Русские нещадно забрасывают нашу страну ракетами и бомбами.

Кроме того, в районах, которые были оккупированы, осталось много взрывоопасных предметов. В МВД сообщили, что по состоянию на середину августа, пятая часть Украины загрязнена минами и другими боеприпасами. В ГСЧС посчитали, что саперам понадобится 10 лет для разминирования всех территорий.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил о намерении создать прецедент быстрого и масштабного разминирования территорий. Он подчеркнул, что из-за российской войны украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире.

В то же время жители и гости Киева и области постоянно слышат взрывы вне тревог-это работа украинских саперов, которые проводят разминирование.

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