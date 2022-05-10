Во временно оккупированном Изюме Харьковской области сложилась критическая гуманитарная ситуация.

В Изюме Харьковской области остается 12-14 тыс. жителей. Из-за действий российских оккупантов обеспечить оставшихся в городе людей лекарствами и продуктами невозможно.

Об этом сообщил секретарь Изюмского городского совета Константин Петров, передает "24 канал".

По его словам, в городе практически нет связи. Если с началом боевых действий были места, куда местные жители могли выходить и звонить по телефону, то сейчас — это сложно.

"Полностью отсутствуют коммунальные услуги: электроснабжение, газ, вода. Этого всего нет в городе", – рассказал Петров.

Он рассказал, что ситуация в Изюме остается очень сложной, а гуманитарная ситуация в городе критическая.

Секретарь горсовета также сообщил, что в самом Изюме уже не так "горячо", поскольку бои украинских военных с оккупантами продолжаются за пределами города.

Напомним, до 24 февраля в Изюме проживало более 45 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, под завалами дома в Изюме Харьковской области найдены тела 44 гражданских.

"Во временно оккупированном Изюме под завалами пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!", - сообщил в своем Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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