На Изюмском направлении враг проводил перегруппировку своих подразделений.

На Харьковском направлении российские оккупанты усилили свои группировки.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения.

"На Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск. Усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа", – информируют в Генштабе.

Согласно сообщению, оккупанты продолжают производить обстрелы военной и гражданской инфраструктуры Харьковской области.

На Изюмском направлении враг осуществлял перегруппировку своих подразделений, пополнял запасы с целью наращивания наступательных возможностей и проводил воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" с целью уточнения позиций наших войск.

Потери России в Украине

Украинские войска по состоянию на воскресенье, 8 мая, ликвидировали уже около 25,5 тысячи российских оккупантов.

За сутки в Украине уничтожены еще 400 врагов, сообщил Генштаб ВСУ.

В нашей стране уже ликвидированы:

1 тыс. 130 вражеских танков (плюс 8 за сутки),

2 тыс. 741 боевая бронированная машина (28 за сутки),

509 артиллерийских систем,

179 реактивных систем залпового огня (семь за сутки),

86 средств ПВО (два за сутки),

199 самолетов и 156 вертолетов,

1 тыс. 961 единица автомобильной техники и автоцистерн (27 за сутки).

Вас также могут заинтересовать новости: