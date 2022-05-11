По требованию оккупантов, "правоохранитель" собирал данные о военной технике ВСУ, блокпостах, местах расположения подразделений силовых структур области.

Разоблачен правоохранитель из Харькова, который сотрудничал с ФСБ России с начала полномасштабного наступления.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Предварительно установлено, что оперуполномоченный был завербован сотрудниками ФСБ России и по требованию оккупантов собирал сведения относительно военной техники ВСУ, блокпостов, мест расположения подразделений силовых структур региона.

Собранную информацию, с конкретными геолокациями, он передавал кураторам с помощью одного из интернет-мессенджеров. Кроме того, в служебном автомобиле правоохранителя работники ГБР обнаружили арсенал незарегистрированных боеприпасов.

Сейчас ему сообщено о подозрении, в частности, в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Ему грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишением свободы, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Николаеве задержали и отправили за решетку местного жителя, который корректировал ракетный удар России по оборонному предприятию в городе.

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