Участники пикета требуют от местных властей отменить дистанционную форму обучения в школах региона, введенную из-за опасности распространения COVID-19.

В Черновцах, которые находятся в «красной» карантинной зоне, около 100 человек пикетировали здание областной государственной администрации с требованием отменить дистанционное обучение в школах региона и перейти к очной форме.

Как передает корреспондент УНИАН, родители школьников вышли к стенам ОГА с плакатами «Мы - за очное обучение».

Среди участников пикета - жители Черновцов, а также соседних громад.

«Мы приехали из Великокучуровской ОТГ. Требуем от власти, чтобы дала возможность нашим детям учиться не дистанционно, а очно. Потому что дети должны нормально учиться. Не каждый способен, не каждый имеет гаджеты и Интернет», - рассказала одна из участниц акции.

По ее словам, группа родителей подписалась под обращением к председателю ОГА с требованием отменить ограничения на обучение школьников.

«Мы категорически против дистанционного обучения. Это - нереально, наши дети не воспринимают эту форму обучения. Ни первоклассники, ни 11 класс! Это просто абсурд! », - добавила другая участница пикета.

Также родители жалуются, что из-за дистанционной формы обучения не могут уйти из дома, в частности на работу.

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«Красная» зона в Черновицкой области: что происходит

По состоянию на сегодня, 7 сентября, в Черновицкой области «красная» зона " , которая предусматривает наиболее строгие ограничения, действует в Черновцах, Выжницком, Глыбокском, Заставновском, Кицманском, Новоселицком и Сторожинецком районах. В указанных регионах все школы переведены на дистанционный режим работы.

В Черновцах местные жители неоднократно устраивали акции протеста против карантинных ограничений, которые были введены после вхождения города в «красную» зону.

По состоянию на сегодняшнее утро в Черновицкой области зафиксировано 11272 лабораторно подтвержденных случаях коронавируса от начала распространения пандемии в Украине. Выздоровели 6650 человек, 301 человек умер. Черновицкая область попала в список регионов, согласно которому, по данным Минздрава, за прошедшие сутки обнаружили наибольшее количество новых случаев коронавируса - 163.

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Автор: Николай Кобылюк