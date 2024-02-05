Для проживания в 5-ти километровой зоне до границы нужно иметь разрешение.

На Черниговщине вводится специальный пограничный режим. Как сообщили в Корюковской РВА, спецрежим предусматривает ряд ограничений.

В частности, люди, проживающие в 5-километровой близости к вражеской границе, должны получить разрешение на право проживания. Также представители бизнеса, который работает в 5-километровой зоне, должны получить разрешение у пограничной службы на осуществление предпринимательской деятельности.

Кроме этого, владельцам земельных участков, которые расположены в 2-километровой зоне от границы, запрещается пользоваться землей.

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"Такие территории будут укреплять и фортифицировать", – отметил во время совещания и. о. председателя Корюковской РВА Сергей Черный.

Отметим, что в январе по решению Совета обороны Черниговской области был усилен контроль за передвижением гражданских в 5-ти километровой пограничной зоне. Это сделано для безопасности местных жителей.

Ограничения в приграничных районах – другие новости

В Сумской области запретили движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны у границы. Соответствующее решение приняли во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения.

Напомним, что в середине января в Украине установили специальный пограничный режим. Согласно нему, для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ.

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