На Черниговщине вводится специальный пограничный режим. Как сообщили в Корюковской РВА, спецрежим предусматривает ряд ограничений.
В частности, люди, проживающие в 5-километровой близости к вражеской границе, должны получить разрешение на право проживания. Также представители бизнеса, который работает в 5-километровой зоне, должны получить разрешение у пограничной службы на осуществление предпринимательской деятельности.
Кроме этого, владельцам земельных участков, которые расположены в 2-километровой зоне от границы, запрещается пользоваться землей.
"Такие территории будут укреплять и фортифицировать", – отметил во время совещания и. о. председателя Корюковской РВА Сергей Черный.
Отметим, что в январе по решению Совета обороны Черниговской области был усилен контроль за передвижением гражданских в 5-ти километровой пограничной зоне. Это сделано для безопасности местных жителей.
Ограничения в приграничных районах – другие новости
В Сумской области запретили движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны у границы. Соответствующее решение приняли во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения.
Напомним, что в середине января в Украине установили специальный пограничный режим. Согласно нему, для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ.