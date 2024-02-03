В Сумской области запретили движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны у границы, сообщает Сумская ОВА.
Отмечается, что это решение принято во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области.
В частности, запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:
- Рыжевка - Будки;
- Будки - Искрисковщина;
- Безсаловка - Искрисковщина;
- Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка;
- Павловка - Катериновка - Ободы;
- Ободы - Степное - Первое Мая;
- Степное - Первое мая - Константиновка;
- Кондратьевка - Андреевка;
- Андреевка - Алексеевка;
- Беловоды - Водолаги - Новониколаевка;
- Мирополье - Миропольское;
- Миропольское - Проходы - Турья;
- Мирополье - Миропольское - Большой Прикол;
- Турья - Степок;
- Угроиды - Степок;
- Михайловское - Степок;
- Покровское - Степок;
- Покровка - Михайловка;
- Покровка - Поповка - Высокое;
- Покровка - Краснополье;
- Рясное - Майское - Мезеновка;
- Порозок - Поповка;
- Александровка - Пономаренки.
"На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5 - километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года", - отметили в ОВА.
Нападения ДРГ на приграничные районы Украины
Как сообщал УНИАН, утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру, которые проживали в селе Андреевка, в 5-километровой приграничной зоне с РФ.
10 января российские диверсанты проникли в Черниговскую область и расстреляли там автомобиль на дороге, жертвой врагов стал мужчина 1961 года рождения, который работал водителем школьного автобуса.