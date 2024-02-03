Запрет установлен с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области.

В Сумской области запретили движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны у границы, сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что это решение принято во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области.

В частности, запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:

Видео дня

Рыжевка - Будки;

Будки - Искрисковщина;

Безсаловка - Искрисковщина;

Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка;

Павловка - Катериновка - Ободы;

Ободы - Степное - Первое Мая;

Степное - Первое мая - Константиновка;

Кондратьевка - Андреевка;

Андреевка - Алексеевка;

Беловоды - Водолаги - Новониколаевка;

Мирополье - Миропольское;

Миропольское - Проходы - Турья;

Мирополье - Миропольское - Большой Прикол;

Турья - Степок;

Угроиды - Степок;

Михайловское - Степок;

Покровское - Степок;

Покровка - Михайловка;

Покровка - Поповка - Высокое;

Покровка - Краснополье;

Рясное - Майское - Мезеновка;

Порозок - Поповка;

Александровка - Пономаренки.

"На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5 - километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года", - отметили в ОВА.

Нападения ДРГ на приграничные районы Украины

Как сообщал УНИАН, утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру, которые проживали в селе Андреевка, в 5-километровой приграничной зоне с РФ.

10 января российские диверсанты проникли в Черниговскую область и расстреляли там автомобиль на дороге, жертвой врагов стал мужчина 1961 года рождения, который работал водителем школьного автобуса.

Вас также могут заинтересовать новости: