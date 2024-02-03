На Сумщине перекрыли ряд дорог / фото ua.depositphotos.com

В Сумской области запретили движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны у границы, сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что это решение принято во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области.

В частности, запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:

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  • Рыжевка - Будки;
  • Будки - Искрисковщина;
  • Безсаловка - Искрисковщина;
  • Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка; 
  • Павловка - Катериновка - Ободы;
  • Ободы - Степное - Первое Мая;
  • Степное - Первое мая - Константиновка;
  • Кондратьевка - Андреевка;
  • Андреевка - Алексеевка;
  • Беловоды - Водолаги - Новониколаевка;
  • Мирополье - Миропольское;
  • Миропольское - Проходы - Турья; 
  • Мирополье - Миропольское - Большой Прикол;
  • Турья - Степок;
  • Угроиды - Степок;
  • Михайловское - Степок;
  • Покровское - Степок;
  • Покровка - Михайловка;
  • Покровка - Поповка - Высокое;
  • Покровка - Краснополье;
  • Рясное - Майское - Мезеновка;
  • Порозок - Поповка;
  • Александровка - Пономаренки.

"На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5 - километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года", - отметили в ОВА.

Нападения ДРГ на приграничные районы Украины

Как сообщал УНИАН, утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру, которые проживали в селе Андреевка, в 5-километровой приграничной зоне с РФ. 

10 января российские диверсанты проникли в Черниговскую область и расстреляли там автомобиль на дороге, жертвой врагов стал мужчина 1961 года рождения, который работал водителем школьного автобуса.

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