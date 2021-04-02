В городе с 5 апреля транспорт будет работать по спецпропускам, деятельность точек по продаже кофе и работу ресторанов «навынос» запретят.

В Чернигове с 5 апреля ужесточат карантинные ограничения из-за роста количества больных коронавирусом и увеличения госпитализаций.

Читайте такжеПо примеру Киева: в Одессе заговорили о введении локдаунаКак сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговского городского совета, соответствующее решение принято сегодня во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению комиссии, с 5 апреля запрещено посещение учреждений образования, кроме детских садов; внешкольных учреждений (кружков); посещение кладбищ в выходные дни; работу точек выдачи кофе и работу ресторанов «навынос»; проведение культурных и спортивных мероприятий; работу кинотеатров.

Отмечается, что транспорт в городе будет работать по спецпропускам (выданные в прошлом году во время локдауна будут действительными).

В выходные Черниговское троллейбусное управление будет работать только с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Частные перевозчики имеют право самостоятельно определять график своей работы.

Как пояснили в пресс-службе, усиление карантинных ограничений – вынужденная мера, поскольку сейчас в больницах города находится более 320 пациентов с коронавирусом, и если их количество продолжит расти, то полноценное функционирование медицинской системы окажется под вопросом из-за чрезвычайно высокой нагрузки на медиков, чего нельзя допустить.

По словам городского головы Владислава Атрошенко, если количество больных в больницах достигнет 360-370 человек, то в Чернигове будет прекращена работа всех видов бизнеса, а также детсадов, продовольственных рынков, если будет 380 – закроется все, кроме объектов критически важной инфраструктуры.

«Запрет работы точек питания «навынос», в том числе по продаже кофе, обусловлен тем, что вблизи них все равно возникают скопления людей и никакие объяснения не действуют», - отметили в пресс-службе городского совета.

Как известно, Черниговская область с 29 марта находится в «красной» зоне эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Автор: Ирина Синельник