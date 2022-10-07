Новая услуга уже доступна на портале "Дія" и скоро появится в приложении.

Приложения "Дія" запускает бета-тестирование электронной выписки о месте жительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

"Эта услуга уже доступна на портале "Дія" и скоро появится в приложении. Наша команда работает над тем, чтобы документ был готов в несколько кликов и можно было держать его всегда в смартфоне. Вы можете нам в этом помочь", - говорится в сообщении.

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Чтобы приобщиться к тестированию услуги (https://team.diia.gov.ua/) необходимо иметь: верифицированный налоговый номер (РНОКПП); зарегистрированное место жительства и возраст более 14 лет.

Отмечается, что выписка о месте жительства - это документ, подтверждающий место жительства.

"Он может понадобиться при получении госуслуг, оформлении на работу или открытия счета в банке и в различных жизненных ситуациях, где необходимо подтвердить место жительства. И благодаря цифровизации вам больше не придется искать бумажные справки, а в несколько кликов сгенерировать документ в "Дії", - добавили в пресс-службе.

В Минцифры также отметили, чтобы протестировать услугу для своего ребенка до 14 лет, нужно иметь в приложение добавленное свидетельство о рождении ребенка.

Приложение "Дія"

Портал "Дія" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. По состоянию на сегодня приложением уже пользуются более 18 миллионов украинцев.

Как сообщал УНИАН, с 3 октября, украинцы могут купить в приложении военные облигации и помочь экономике Украины во время военного положения. Стоимость одной военной облигации - от 900 грн.

Кроме того, в "Дії" снова можно платить штрафы за нарушение правил дорожного движения и расшеривать цифровые паспорта.

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