Нова пошта и Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" предоставят снаряжение и комплексную связь для сил противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" на сумму более 330 миллионов гривень.

Эти средства на усиление защиты украинского неба были собраны в рамках проекта "Запакуй небо — прокачай ПВО": в течение 7 месяцев каждый желающий мог присоединиться к сбору Новой почты и направить средства на нужды защитников неба.

"Как показывают реалии, связь - очень важна для всех сфер жизни. А связь между звеньями ПВО - буквально спасает жизнь каждого из нас. Мы понимали это с начала проекта "Запакуй небо — прокачай ПВО". Как и то, что процесс производства такого современного оборудования для военных - очень сложный, долгий и дорогостоящий. Но мы в Нова пошта любим сложные задачи и знаем, что не существует ничего невозможного. Несмотря на все сложности - цель, которую мы ставили вместе с "Повернись живим", достигнута. Я уверен, что сейчас защитники неба еще крепче и врагу их не одолеть", — прокомментировал итоги проекта совладелец компании Нова пошта Вячеслав Климов.

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Его компания задонатила для проекта 183,6 млн грн, 118,2 млн грн — донаты украинцев на счет или банку проекта, еще 26,6 млн грн задонатили друзья и партнеры проекта, среди которых бизнесы и известные блогеры, остальные средства собраны другими способами, в частности от покупки мерча Нова пошта и отправки посылок в упаковке лимитированной серии.

Сумма более 330 миллионов гривень от Нова пошта, ее клиентов и партнеров позволит обеспечить воздушное командование "Центр" современным оборудованием для связи и подвижными командными пунктами, а именно рюкзаками для мобильных огневых групп, переносными командными пунктами, включающими рабочие места-трансформеры в кейсах весом 60 кг, комплексными аппаратными связи для сопровождения противовоздушных ракетных комплексов и походными грузовиками для командования войсками во время движения. Кроме того, перечень снаряжения для воздушного командования "Центр" будет включать универсальные места для работы и отдыха защитников.

"Этот проект повышает эффективность противовоздушной и противоракетной обороны - от мобильных огневых групп, батарей зенитных ракетных комплексов, до органов военного управления дивизионов, полков или бригад. Обеспечение ЧВК "Центр" рюкзаками связи, КАЗами, переносными и подвижными командными пунктами позволит уменьшить время от обнаружения цели до ее уничтожения с минут до секунд. Все компоненты проекта сочетаются между собой, как конструктор. Например, даже если у нас появится новый зенитно-ракетный комплекс на вооружении, вся система с ним будет работать", — говорит директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.