Погибшую разыскивали несколько дней.

В Полтавской области в реке Ворскла в селе Семьяновка нашли тело пропавшей без вести 36-летней жительницы Полтавы Анны Соляник.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Отмечается, что тело женщины нашли 13 сентября, До этого ее несколько дней разыскивали.

"На месте, где обнаружено тело женщины, работает следственно-оперативная группа полиции. Для установления причины смерти ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – отметил начальник отдела №2 Полтавского райуправления полиции Максим Евграфов.

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В полиции напомнили, что последний раз женщину видели 6 сентября возле сел Яциновая Слободка и Семьяновка. У пропавшей сломался автомобиль, после чего она перестала выходить на связь.

Как пишет местное издание "Коло", по словам жителей, женщина была в Семьяновке несколько дней. Она якобы сидела в машине, ночевала там, а также покупала еду в местной лавке.

Один из свидетелей, который видел Анну живой и говорил с ней, рассказал, что женщина плакала и жаловалась на личные проблемы, связанные с бойфрендом. Она отказалась от помощи.

Ранее сообщалось, как возле Кропивницкого пропавшую девочку нашли мертвой в заброшенном колодце.

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Автор: Катерина Шварц