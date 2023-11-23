Бизнесмен жалуется на нарушение его конституционных прав и считает подозрение сфальсифицированным, и привел свои аргументы.

Игорь Коломойский написал письмо генеральному прокурору Украины Андрею Костину с просьбой лично вмешаться в ситуацию. Он пожаловался на предвзятость представителей офиса Генерального прокурора и затягивание расследования. Соответствующее открытое обращение к главе ОГП оказалось в распоряжении редакции УНИАН.

"Обратиться к вам с открытым обращением меня заставляют обстоятельства и атмосфера вопиющего нарушения норм законодательства, конституционных и процессуальных прав, которая образовалась вокруг расследования Бюро экономической безопасности Украины уголовного производства в отношении меня. Я не вижу смысла приводить обстоятельства, изложенные следователями в сообщениях о подозрении, ведь вам, как лицу, возглавляющему главное надзорное учреждение страны, они подробно известны. Но единственное, что я пытаюсь уже почти три месяца из тюремной камеры понять, почему Вы - лицо, в распоряжении которого имеются все доказательства отсутствия события преступления, молча созерцаете, как невинная особа теряет здоровье за решеткой", - пожаловался бизнесмен.

По словам бизнесмена, он никоим образом не стремится к состраданию, а ожидает справедливости, соблюдения прав человека, "тех самых, которые Украина декларирует на пути в Евросоюз, где права человека не являются простым словосочетанием, где действует Европейский суд по правам человека, который в последнее время все чаще констатирует нарушение украинскими судами Европейской конвенции по правам человека".

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Коломойский также привел свои аргументы фейкового подозрения против него. Как обратил внимание бизнесмен, для специалистов по банковскому делу, в распоряжении которых имеются все финансовые документы, "фактаж" следствия должен выглядеть в лучшем виде абсурдом, а в худшем - "реализацией кампании по расправе надо мной".

"Более всего меня удивляет позиция НБУ и ПриватБанка, который уже почти семь лет находится под полным государственным контролем. Обстоятельства, изложенные в сообщении о подозрении, если бы они имели под собой хоть что-то, кроме фантазий детективов, это фактически приговор менеджменту Нацбанка и ПБ, которые в течение нескольких лет не замечали отсутствия почти 6 млрд грн наличных денег, а также полное опорочивание репутации двух аудиторских компаний из "большой четверки" — PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young, - которые на протяжении 2014-2022 гг. подтверждали финотчетность ПриватБанка, который в октябре 2023-го под давлением Бэб из СМИ узнал о "недостаче" в 5,7 млрд грн. Кстати, эти отчеты за указанные годы размещены на официальных сайтах ПриватБанка и НБУ, то есть находятся в свободном доступе",- отметил он.

Комментируя абсурдность дела, Коломойский подчеркнул, что в случае существования некой "схемы", в этом деле должны быть сотни подозреваемых. То есть, провернуть какие-то сомнительные операции мимо мониторинга НБУ было бы нереальным. К тому же ПриватБанк под уже государственным контролем пережил несколько сотен ревизий/инвентаризаций, "в том числе за годы, в которые я не имел никакого отношения к банку, или же нет никакой недостачи, завладения, то есть нет никакого преступления".

Он отмечает, что хотя по делу работает более 50 детективов и прокуроров, в течение месяца они не допросили ни одного указанного им свидетеля.

"И отдельно, как лично для руководителя надзорной инстанции хочу сообщить - несмотря на мои жалобы, постановления следственных судей, которые обязывают организовать мне оказание медицинской помощи, — никакого лечения от заболеваний я не получаю. Состояние моего здоровья ухудшается, в условиях следственного изолятора решить этот вопрос невозможно. Но чего я не могу сообразить, неужели на основании этих смехотворных подозрений я уже настолько опасен, что мне отказывают в праве на получение надлежащей медицинской помощи? Что должно произойти для того, чтобы мне ее предоставили должным образом?",- интересуется он.

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