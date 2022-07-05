Девушка захотела лично получить медаль в родной школе.

Выпускнице специализированной школы №62, расположенной в поселке Пятихатки на севере Харькова, несмотря на обстрелы вручили золотую медаль за отличную учебу.

Об этом сообщает "Суспільне".

Директор школы Александр Гряник рассказал, что семья отличницы Дарьи Багинской живет в поселке Лесное. Он, как и Пятихатки, подвергается обстрелам. Отец девушки служит.

На вручение золотой медали девушка для безопасности пришла в каске и бронежилете.

"Поселок Лесное — это практически серая зона, рядом с нашим микрорайоном Пятихатки. Они ехали туда с мамой и отцом и на минутку заскочили к нам", — рассказал Гряник.

Девушка захотела лично получить медаль в родной школе.

"Аттестат мама получила в 4 лицее неделю назад, документы там, потому что наша школа, как говорится, на линии огня. Девушка захотела лично получить медаль. Она позвонила, а я думаю: ну раз такое дело, не просто же где-то в коридоре вручать? Поэтому мы на входе здания начальной школы. Десяти минут мне хватило, чтобы надеть вышиванку, должно же быть хоть какое-то торжество", - описал событие директор школы.

Кроме Дарьи, золотые медали в этом выпуске получили еще двое учеников 62-й школы. Один выпускник стал серебряным медалистом. Эти дети сейчас находятся за пределами Харькова, медали ждут их.

Тем временем в селе Красное Винницкой области устроили выпускной только для двух учеников - остальные с началом войны выехали из поселка.

На торжественной линейке была единственная выпускница этой школы Мария Огинская. Также на празднование пригласили Романа Гайдаенко, юношу, который когда-то тоже учился в Красном, но потом переехал на Херсонщину. Его семья вернулась в родное село, когда на Херсонщину зашли российские военные.

Как писал УНИАН, утром в понедельник, 4 июля, оккупанты нанесли ракетного удара по школе в Харькове. В ночь на 5 июля оккупанты уничтожили ракетным ударом еще одно учебное заведение в мисе.

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