Действия Argentem Creek Partners, которые направлены на блокирование операционной работы украинского зернового терминала, могут привести к перебоям с отгрузкой зерна

Несмотря на попытки кредиторов – американского хедж-фонда Argentem Creek Partners (ACP) – захватить бизнес GNT Group, операционная деятельность терминала компании находится под контролем компании, все контракты по отгрузке зерна на экспорт выполняются. Об этом GNT Group заявила в своем официальном пресс-релизе.

В то же время, в компании предупредили, что действия Argentem Creek Partners, которые направлены на блокирование операционной работы украинского зернового терминала, могут привести к перебоям с отгрузкой зерна в рамках работы критически важного для Украины и мира "зернового коридора".

Как отмечается в заявлении, в 2019 году G.N. Terminal Enterprises LTD (Дубай, ОАЭ) взяла два кредита: $75 млн у ACP и $20 млн у Innovatus. Из-за пандемии Covid-19 в 2020-2021 годах и полномасштабной войны с Россией в 2022 году у GNT Group возникли трудности с погашением тела кредита.

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До декабря 2022 года с кредиторами велись письменные переговоры по реструктуризации и продлению сроков выплат. С началом работы "зернового коридора" в GNT Group появились гарантированные перспективы погасить долг как за счет текущей коммерческой деятельности, так и за счет получения средств на рефинансирование долга и инвестиции в развитие бизнеса от крупных международных фондов. О чем кредиторы были проинформированы. Также им предлагался вариант совместной прозрачной продажи части компании для возврата долга.

Поэтому для GNT Group оказались неожиданными недружественные шаги Argentem Creek Partners на принудительное взыскание задолженности, в том числе через судебные иски и блокирование работы украинских компаний.

В частности, 16 января 2023 года Argentem Creek Partners сообщил о том, что Высокий суд Англии выдал приказ об аресте активов на $118 млн владельцев компаний GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко. Перед этим ACP инициировал в Украине смену руководителей компаний, которые отгружают зерно на экспорт в Одесском морском торговом порту.

Вместе с тем, GNT Group отрицает все обвинения в свой адрес и готова выполнить свои обязательства перед кредиторами в любой цивилизованный способ.

"Данный конфликт искусственно спровоцирован со стороны компаний Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners с целью быстрого захвата стивидорной бизнеса в Украине как раз с учетом действие "зернового коридора". Их нынешние шаги были не обязательными для решения вопроса о возврате долга", – отмечается в прессрелизе.

GNT Group считает, что кредиторы таким образом пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне. В компании предполагают, что возможно именно высокие показатели коммерческой деятельности спровоцировали Argentem Creek Partners на недружественные действия. За шесть месяцев действия "зернового коридора" GNT Group через свои терминалы отгрузила около 1,5 млн т агропродукции, что составляет 8,5% от общего объема в 17,5 млн т.

Сейчас для недопущения блокирования работы зернового терминала компания оспаривает имеющиеся на сегодня незаконные решения регистраторов, украинских и иностранных судов, которые инициированы ACP, в судах.