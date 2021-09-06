В Украине уже выросло поколение, которое не научилось бояться, считает Виктория Ивлева.

Российская журналистка, фотограф и волонтер Виктория Ивлева рассказала, чем украинцы отличаются от россиян. Она считает, что люди из Украины и РФ не братья, а соседи.

Об этом Ивлева рассказала изданию "Главком".

Журналистка из РФ открыла в Киеве свою фотовыставку "Рождение Украины". Ивлева известна в Украине не только тем, что работает с телеканалом "Дождь", еще она помогала украинцам эвакуироваться с оккупированных РФ территорий Донбасса.

На вопрос о том, действительно ли украинцы и россияне являются братскими народами, журналистка ответила довольно жестко.

"Что значит братские? Ну, просто живите в мире со своим соседом. Разве ты брат своему соседу? Нет, не брат, но ты живешь с ним в мире, ты уважаешь его, не плюешь ему в дверь, в лицо... не вмешиваешься в его внутреннюю жизнь. Для этого всего не надо быть братом!", - сказала она.

По мнению Ивлевой, люди из Украины и России очень разные, хотя и живут "по соседству". Журналистка считает, что украинцы решились выйти на Майдан и восстать за свою свободу, потому что они не были "битыми". Она вспомнила трагические события в РФ (Беслан, теракт в "Норд-Осте", гибель подлодки "Курск" и другие) и указала, что россиян часто "били и убивали", поэтому они не такие смелые.

Украинцев не "били", у них только воровали, утверждает Ивлева. А Россию "постоянно колотило, некогда было опомниться не успевали опомниться".

Кроме этого, Украина отличается от РФ добротой и толерантностью. Россияне могут "сдавать квартиры только славянам", а украинцы никого такого не сделают, считает журналистка.

Читайте такжеВ СБУ заявили об угрозе убийства Зеленского и вооруженной атаки на РадуТакже Ивлева вспомнила цитату Набокова о том, что в демократической стране портрет президента должен быть размером в почтовую марку. Журналистка уверена, что в Украине уже есть демократия.

"Вы в эту сторону двигаетесь. И у вас нет имперства, нет ощущения, что вы - великий народ, что все остальные глупее и тупее, у вас больше развито чувство равенства. Для России это огромная беда", - добавила Ивлева.

Ранее УНИАН уже сообщал, что главнокомандующий ВСУ поддержал военных, которые спели бранную припевку о Путине на репетиции парада.

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Автор: Полина Кузенко