В то же время генерал не уточнил, было ли исполнение песни санкционировано военным командованием.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поддержал военных, которые спели известную ругательную песенку "Путин – х***о"на репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве.

В интервью журналистке Янине Соколовой он заявил, что бойцы сказали правду. Однако не уточнил, было ли исполнение песни санкционировано военным командованием.

Залужный пояснил, что рассматривает ситуацию с двух сторон.

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"Скажем так: с одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это отражалось в таком кругу в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин... но, по сути, они [военные] сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала", - отметил он.

Напомним, во время первой репетиции парада ко Дню независимости в Киеве в августе этого года военные спели известную песенку о российском президенте. Видео с репетиции всколыхнуло сеть и вызвало острую реакцию российских прокремлевских СМИ.

Справка. Песенка "Путин-х ***о" впервые прозвучала на футбольном матче еще в марте 2014 года. С тех пор "ушла в народ" и исполняется как на футбольных матчах, так и на политических акциях.

Автор: Дмитрий Захаров