В Кабуле помнят предыдущий период пребывания талибов у власти, когда боевики могли избить человека за ненадлежащий внешний вид

В захваченном талибами Кабуле воцарилась гнетущая атмосфера. Многие жители помнят страшные времена господства Талибана в девяностых, и не знают, чего ждать.

Как сообщает НВ, об этом рассказала Лиза Карими, журналистка из Кабула.

"Изменений за последние три дня очень много. Утром я вышла на улицу и увидела: женщин было очень мало на улицах, а те, которые выходили, были с мужчинами. Изменения произошли и в том, как они одеваются. И самое страшное то, что люди пребывают в ужасе, люди боятся, и какая-то непонятная ситуация происходит — везде талибы с оружием ходят. Страх видится в глазах людей", — сообщила она.

По словам журналистки, на работу с утра вышли только продавцы, хотя талибы уверяют, что мужчинам и женщинам ничего не грозит.

"Пока жители Кабула не доверяют, они все еще боятся и не уверены, что будут в безопасности, если выйдут из дома. Их очень сильно волнует молчание [талибов] — ты не знаешь, что тебе нужно одевать, что и где тебе можно посещать", — пояснила Карими.

Как отмелила журналистка, в Кабуле помнят предыдущий период пребывания талибов у власти. Тогда за ненадлежащий внешний вид можно было нарваться на избиение.

Талибан правил страной с 1996 по 2001 год, тогда в стране действовал особо жесткий режим исламского права.

Женщинам не разрешалось посещать школу и ходить на работу, в общественных местах они обязаны были скрывать свои лица. Выходить из дому им разрешалось только в сопровождении мужа или родственника-мужчины. За нарушение этих правил женщин публично унижали или избивали.

Ранее Al Jazeera сообщила, что в захваченном боевиками Талибана Афганистане вступают в силу новые правила поведения. В подконтрольных городах женщинам запрещают работать, заставляя немедленно покинуть рабочее место.

Подобный инцидент еще в начале июля произошел в Кандагаре, когда город перешел под контроль боевиков. Вооруженные люди зашли в офис местого банка Azizi и приказали девяти работающим там женщинам идти домой.

Через два дня подобный инцидент произошел в городе Герат. Там трое вооруженных боевиков Талибана также пришли в филиал одного из банков и осудили женщин-сотрудниц за то, что те не прикрывают свои лица в общественном месте. Женщин заставили бросить работу, прислав вместо себя родственников-мужчин.

Автор: Дмитрий Захаров