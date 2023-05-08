Жители всех регионов Украины в абсолютном большинстве верят, что наша страна одержит победу над агрессором.

Подавляющее большинство опрошенных украинских граждан верит в победу Украины в войне, которую развязала против нашего государства Россия.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 23 по 30 марта 2023 года.

В частности, около 92% украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом, как отмечают социологи, не наблюдается существенных региональных различий - жители всех регионов Украины в абсолютном большинстве верят, что Украина одержит победу над агрессором.

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Так, на западе Украины безусловно такое мнение разделяют 78,2% опрошенных и скорее такое - 17,9%; на востоке - "точно да" думают 61,8% и "скорее да" - 24%; на юге - 52,4% и 36,1% соответственно; и в центре - 77,1% и 16,9% соответственно.

В то же время, нашлось около 4% опрошенных граждан, которые не верят в победу нашего государства над агрессором. Еще 4% оказалось "трудно ответить" на этот вопрос.

Кроме того, опрос показал, что важнейшими событиями, которые способствовали поддержанию морального духа и ассоциируются с гордостью и победой, являются как вполне конкретные военные операции (например - освобождение Херсона - 15%, защита Харькова - 11%, деоккупация Киевщины - 10%); так и в целом положительные эмоции от освобождения оккупированных территорий (16%), гордость за украинских военных (10%), чувство сплоченности общества (9%).

Вместе с тем, результаты опроса также показали, что источником надежды и оптимизма для украинцев выступают события, свидетельствующие о том, что Украина не осталась наедине с агрессором.

Сейчас можно выделить следующие позитивные нарративы: 11% опрошенных наполнялись надеждой из-за получения оружия из-за границы, а 10% отметили, что оптимизм в них внушала поддержка других стран в целом. Ожидаемо, что надежду приносили известия об успехах на поле боя: 9% респондентов вспомнили о наступательных действиях, деоккупации и освобождении украинских территорий.

Как проводился опрос

Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, а в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях опрос проводился на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Другие результаты соцопроса украинцев

Как сообщал УНИАН, согласно последним результатам социологического опроса, абсолютное большинство граждан Украины считают президента России Владимира Путина современным Адольфом Гитлером. Кроме того, участники соцопроса рассказали, какие российские военные преступления их лично больше всего поразили.

Ранее стало известно, что 72% украинцев считают, что сейчас не надо начинать переговоры с Россией для достижения мира. Отмечается, что за полгода доля тех, кто считает, что переговоры нужно уже проводить, стала еще меньше, а тех, кто с этим не согласен, выросла.

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