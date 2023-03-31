В то же время меньше стало тех, кто довольствовался бы изгнанием российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

93% граждан верят в победу Украины в войне с Россией, из них половина считает, что это произойдет до конца текущего года.

Об этом свидетельствуют данные опрос, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года. Согласно данным опроса, 93% граждан верят в победу Украины в войне, 3,5% - не верят.

Убеждено в победе Украины подавляющее большинство жителей всех макрорегионов:

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83,5% жителей восточного региона;

91% южан;

96% жителей Западного и центрального регионов.

При этом не верят в победу Украины 9% жителей востока, 3% южан, 2,5% — центрального региона и 1% жителей запада страны.

Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, верят в победу 95%, а среди тех, кто на русском, — 87%.

Среди тех, кто доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, верят в победу 96%, а среди тех, кто не доверяет, — 78%. Также, как показал опрос, среди тех, кто верит в победу Украины:

50% считают, что она наступит к концу 2023 года;

26% - через 1-2 года;

7 - через 3-5 лет;

1 - не ранее чем за 5 лет;

0,4% - что она вряд ли наступит при их жизни.

Чаще всего украинцы рассматривают как победу изгнания российских войск со всей территории Украины и восстановления границ по состоянию на январь 2014 года (47% среди тех, кто верит в победу Украины) или уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России (31%).

При этом в Центре Разумкова отметили, что, по сравнению с декабрем прошлого года, меньше стало также тех, кто довольствовался бы изгнанием российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма (доля таких уменьшилась с 8% до 4%).

По данным последнего опроса, по 5% опрошенных респондентов считали бы победой изгнание российских войск за линию по состоянию на 23 февраля 2022г. и прекращение войны, даже если российская армия удержится на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года.

Также социологи сообщили, что суммарная доля тех, кто связывает победу с восстановлением границ по состоянию на январь 2014 года или уничтожением российской армии и содействием восстанию/распаду внутри, составляет подавляющее большинство во всех регионах (71% на юге, 76% на востоке, 75% в Центральном регионе и 86% - в западном.

Как проводился опрос

Социологическая служба Центра Разумкова проводила опрос в рамках проекта программы MATRA, финансируемого Посольством Королевства Нидерландов в Украине.

Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях и Киеве. При этом в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях проводились только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Другие соцопросы украинцев

Как сообщал УНИАН, результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 22 сентября по 1 октября 2022 года, свидетельствуют, что противниками восстановления СССР являются 87% украинцев - на 18% больше чем за год до этого.

Также существенно изменились экономические ожидания украинцев.

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