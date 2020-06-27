Премьер рассказал, когда в Украине закончится паводок и во сколько он обойдется бюджету

Шмыгаль надеется, что за пару дней все нормализуется и Кабмин приступит к ликвидации последствий.

Паводки на западе Украины могут закончиться в ближайшие дни. После этого власти смогут подсчитать нанесенный ущерб в пяти областях.

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Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, за последние три дня выпало всего 5-12 мм осадков и количество воды спадает.

"Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется и мы приступим к ликвидации последствий", - отметил Шмыгаль.

В то же время ZN.ua сообщает, что убытки будут подсчитывать в течение следующих нескольких недель, чтобы ничего не пропустить.

"Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривень. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили, - это более 700 миллионов гривень", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, потоп вызвал чрезвычайно критическую ситуацию в пяти западных областях Украины. Ивано-Франковская область пострадала больше всего.

На ликвидацию последствий наводнения на Западе Украины Кабмин выделил почти 750 миллионов гривень. По состоянию на сегодня подтопленными остается половина из пострадавших домов.

СБУ открыла уголовное производство по статье "Экоцид", в СБУ заверили, детально изучают причины и предпосылки, которые могли привести к таким последствиям. По одной из версий, разгул стихии может быть связан с незаконной вырубкой леса и бездействием уполномоченных лиц.

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