СБУ расследует причины разрушительных наводнений на западе Украине по статье "Экоцид"

Служба передала в органы прокуратуры материалы относительно незаконной порубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мер по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины.

СБУ начала расследование катастрофы / фото ГСЧС

Служба безопасности Украины для установления всех обстоятельств, на которые возможно повлияла деятельность и бездействие должностных лиц, расследует причины разрушительных наводнений в западных областях по статье «Экоцид» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. «Служба передала в органы прокуратуры материалы относительно незаконной порубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мер по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины», - говорится в сообщении.

«Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затоплению и подтоплению инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждению, разрушению и уничтожению объектов вследствие выпадения сверхнормативного количества осадков пока изучаются», - заявили в СБУ.

В спецслужбе отмечают, что по одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные меры должностных лиц различных органов власти. По этим фактам прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст.441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Жертвами непогоды стали три человека в Ивано-Франковской области. В результате сильных дождей в западных областях Украины было подтоплено более 300 населенных пунктов.