Непогода на западе: в ГСЧС посчитали убытки от наводнения в Закарпатской области

На территории региона подтопило 535 домохозяйств и 90 га пастбищ.

В Закарпатской области после сильных наводнений и оползней стали определять нанесенный материальный ущерб, предварительно это 176 миллионов гривень.

Читайте такжеНепогода на западе: Зеленский обещает восстановить или купить жилье всем потерпевшимОб этом сообщил пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Закарпатской области Федор Филипп, передает «112 Украина».

«По предварительным подсчетам, сегодня проходило внеочередное заседание региональной комиссии, где прозвучала цифра предварительно нанесенных убытков на 176 миллионов гривень. Также было принято решение предварительно классифицировать данный паводок, имевший место 23-24 июня, как ЧС регионального уровня», - заявил Филипп.

На территории Закарпатской области было подтоплено 535 домохозяйств, 90 га пастбищ, повреждены 4 участка автодороги государственного значения и других объектов инфраструктуры.

«В настоящее время подтоплений домохозяйств, жилых домов или объектов инфраструктуры как таковых уже нет, Закарпатская область находится в стадии ликвидации последствий тех или иных подтоплений», - сказал спикер ГСЧС.

По его словам, сколько понадобится времени для восстановления, пока оценить сложно, потому что есть объекты, которые требуют значительных капиталовложений.

Ранее УНИАН писал, что в Черновцах подсчитали убытки от масштабного наводнения.

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