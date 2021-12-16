Подводный охотник из Днепра рассказал, что его трофей весил около 50 кг.

В Днепре мужчина поймал огромного сома, который чуть не прокусил ему ногу. Подводный охотник назвал свой трофей "настоящим людоедом" и рассказал о том, как же ему удалось выловить рыбу, которая весила около 50 килограммов.

На своей странице в Facebook житель Днепра показал фото огромного сома.

Мужчина пошутил, что в городе уже давно ходили жуткие истории о сомах, которые являются "людоедами" и якобы целиком заглатывают птиц с животными. По его словам, такие огромные рыбы заставляли водолазов "седеть".

"Монстра каждый день не встретишь, поэтому приходится часто предпринимать попытки, вот и в этот раз я отправился на подводную охоту в черте городских пляжей, пока закрыт купальный сезон", - рассказал рыбак.

Мужчина заметил сома в углублении возле купальной зоны. Он выстрелил в него из гарпуна.

"Началась борьба, сом очень активно тащил на глубину, а я пытался удержать его за верёвку соединяющую гарпун с ружьём, ситуация очень похожа на фильмы про китобоев. И вот когда я уже почти усмирил его, сом не сдался и показал свои людоедские наклонности - он атаковал меня за ногу, а потом решил откусить часть моей ласты. Лопасть лопнула под рывками и давлением сомовьих челюстей", - указал рыбак.

Читайте такжеВ США поймали редкую рыбу с человеческими зубами (фото)По словам подводного охотника, он с трудом вытащил сома на берег. С поломанной лопастью ласты ему было сложно справиться с огромной рыбой. Трофей весил около 50 килограмм.

История рыбака о соме, который якобы был "людоедом", развеселила пользователей. Многие отметили, что мужчина уж слишком приукрасил свой рассказ, но все равно его трофей достоин уважения. Однако некоторые комментаторы осудили поступок подводного охотника и его хобби, так как такая рыбалка является менее гуманной и не оставляет рыбам шансов на спасение.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинский рыбак поймал в Ривненской области сома-великана, однако в сети заявили, что улов нужно было отпустить обратно в реку.

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Автор: Полина Кузенко