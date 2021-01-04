В соцсетях возмущаются: говорят, сома-великана надо было отпустить обратно в реку.

Огромного сома поймал рыбак в Ривненской области. Сом-великан - 179 сантиметров длиной и весом 31 килограмм.Читайте такжеНа Тернопольщине поймали гигантскую рыбу (фото)

Вытащил его рыбак из реки Горынь. Об этом рассказал в соцсети, говорится в сюжете ТСН.

Профессиональные рыбаки говорят: это рыба-гигант, таких в Ривненской области давно не ловили. Разве что в прошлом году: тогда рыбаки хвастались уловом сома более 2 метров и 65 килограммов весом.

Но сейчас комментаторы в соцсетях возмущаются: говорят, сома-великана надо было отпустить обратно в реку.

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Автор: Ольга Робейко