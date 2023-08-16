Изменения в законодательство не должны открыть никаких лазеек для антиукраинских деятелей или "хороших русских".

В законодательство необходимо внести изменения, которые бы позволили печатать в Украине российских авторов, осудивших агрессию и работающих на благо нашего государства. Об этом шла речь на заседании комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Член комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") отметила, что необходимо подумать, как решить проблему с печатанием авторов, имеющих российское гражданство, в частности, речь идет о Татьяне Таировой-Яковлевой.

"Я получила письма от Татьяны Таировой и от директора издательства "Клио". Они на 2024 год готовили монографию об Иване Богуне, авторстве Таировой, которая сейчас находится за пределами России, против нее есть уголовное дело по терроризму, ее уволили из всех академий наук, а все ее публикации в Украине базировались на архивных документах", – рассказала депутат.

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Кравчук напомнила, что сегодня законодательством запрещается печать российских авторов, но нужны изменения, которые позволят таким людям, как Таирова, печататься в украинских издательствах.

Народный депутат Украины Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") отметил, что поддерживает это предложение, потому что речь идет о "фантастической монографии о Богуне, которую издать кроме нас никто не может". По его словам, эта автор - историк, училась в Украине и является одним из крупнейших исследователей Украины казацкой эпохи. По его словам, такие изменения в законодательство должны быть прописаны крайне ответственно, чтобы они не открыли никаких лазеек для антиукраинских деятелей или "хороших русских".

Также это предложение поддержал и народный депутат Украины Владимир Вятрович (фракция "ЕС"). "Как читатель, и как историк я являюсь большим сторонником госпожи Таировой. Я уверен, что главной задачей нашего закона была изоляция Украины от вредного влияния российской пропаганды. И это точно не про Таирову-Яковлеву. Поэтому я уверен, что должны подготовить изменения, которые дадут возможность таким людям, которые работают на благо Украины, издаваться у нас", - сказал он.

Председатель комитета Николай Потураев предложил собрать рабочую группу уже на этой неделе, чтобы наработать изменения в законодательство для решения этого вопроса.

Закон о российских авторах

Как писал УНИАН, 22 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении ввоза и распространения издательской продукции из России, Беларуси и временно оккупированной территории Украины.

Тогда он отметил, что текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные его нормы повлиять на выполнение обязательств Украины на пути в ЕС в части защиты прав меньшинств, в частности языковых.

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