Законом утверждается перечень соответствующих актов органов госвласти и органов государственного управления Союза ССР, которые не применяются на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины.

Об этом в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Ну что же, отныне в законодательстве Украины: нет упоминания о "победе Великой Октябрьской социалистической революции"; нет стремления воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества"; нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией; нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других ""таварищей""; "вычищено" около 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской ССР)", - говорится в сообщении.

По словам Стефанчука, Кабмину дано поручение в ближайшее время провести то же самое на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Он поблагодарил народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие.

"Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости", - подчеркнул председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Верховная Рада Украины приняла Закон о десоветизации законодательства Украины (№4284).

За это решение проголосовали 293 народных депутата.

Законом утверждается перечень соответствующих актов органов госвласти и органов государственного управления Союза ССР, которые не применяются на территории Украины. В этом перечне 929 законодательных актов.

В частности это Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года) (со следующими изменениями).

Также утверждается перечень актов органов госвласти и органов государственного управления Украинской ССР (Украинской СРР), которые не применяются на территории Украины. Там содержится 258 законодательных актов.

Среди них - Закон Украинской ССР от 5 июля 1991 года № 1295-XII "О Президенте Украинской ССР".

Также законом, в частности Жилищный кодекс Украинской ССР переименовывается в Жилищный кодекс Украины.

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