Текст закона был отправлен институтам ЕС для дополнительной оценки.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта издательской продукции из России и Беларуси. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Подписал закон" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины". Считаю закон правильным", - заявил он.

По словам Зеленского, текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные его нормы повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня 2022 года Верховная Рада приняла "Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины" (№7459).

Его ключевыми целями являются запрет импорта издательской продукции из государства-агрессора-Российской Федерации, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси, усиление законодательных ограничений по ввозу и распространению издательской продукции антиукраинского содержания, недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри.

В мае текущего года на портале офиса президента появилась петиция с призывом к главе государства подписать закон.

После того, как петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, появилась ответ президента на нее. Он отметил, что существует ряд "оговорок", которые пока не позволяют подписать закон.

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