Рассмотрение законопроекта №5014 об освобождении от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации учеников (студентов), завершающих в 2020/2021 учебном году получение полного общего среднего образования, должно быть ускорено. С соответствующим письмом к руководителю парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций обратилась народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook, передает пресс-служба ОПЗЖ.

"Очередные вынужденные карантинные каникулы в школах требуют принятия законопроекта №5014 об отмене обязательной государственной итоговой аттестации (она же - ДПА)", - отметила она.

Политик подчеркнула, что дистанционное обучение эффективно работало не во всех школах. Особенно сложно этот процесс проходил в регионах. Кроме того, ситуация с COVID-19 усложняется, что может негативно отразиться на дальнейших возможностях, связанных с подготовкой, организацией и прохождением ГИА.

Парламентарий также отметила, что в 2020 году законопроект об отмене обязательной ГИА был принят буквально накануне аттестации, что вызывало большое напряжение в учительской среде, среди выпускников и их родителей, поэтому нельзя вновь допустить затягивания решения этого вопроса.

"Государственную итоговую аттестацию можно будет сдавать по желанию, например, в форме ВНО как основание для поступления в вузы. В прошлом году аналогичный законопроект принимался буквально накануне аттестации. В этом же году его нужно принять заблаговременно и поберечь нервы выпускников и их родителей. Обратилась к главе Комитета ВРУ по вопросам образования, надеюсь на понимание", - резюмировала Татьяна Плачкова.

Напомним, законопроект №5014 был зарегистрирован в парламенте в начале февраля 2021 г. В целом его поддерживает Главное научно-экспертное управление ВР, которое в своих выводах отмечает, что соответствующее решение целесообразно принять в ближайшее время, поскольку существующая на сегодня неопределенность не способствует надлежащей подготовке соискателей полного общего среднего образования к государственной итоговой аттестации.

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Автор: Григорий Бондарь