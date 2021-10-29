Также о подозрении сообщили экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины.

Следователи ГБР сообщили о подозрении экс-заместителю министра и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины, которые во время закупки продуктов для армии нанесли ущерб государству более чем на 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в декабре 2020 - январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год.

Затем руководитель департамента по указанию заместителя Минобороны незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым транспортировка продуктов питания и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ уже не были обязательством поставщиков.

Как следствие ВСУ должны были самостоятельно осуществлять транспортировку продовольствия, привлекать к этому личный состав и технику и тратить дополнительные бюджетные средства.

"Это отрицательно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач, определенных Конституцией Украины, в частности по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности", - говорится в сообщении.

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Экс-заместителю министра и экс-руководителю департамента сообщено о подозрении по статье препятствование законной деятельности ВСУ Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение – ГБР.

Напомним, ГБР обвинило военный завод Порошенко в поставках армии бракованной техники.

Автор: Денис Прядко