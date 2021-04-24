Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Днепропетровской области.

По состоянию на утро 24 апреля в Украине выявили еще 12 711 новых случаев инфицирования COVID-19. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Telegram.

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Накануне выходных с осложнениями в больницы госпитализировали 3 508 человек, 392 умерли, а 13 687 выздоровели.

За все время пандемии в Украине коронавирусом инфицировался 2 017 341 человек: 1 565 954 больных выздоровели, а 42 092, к сожалению, умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 268), Киеве (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: Яна Ставская