По состоянию на утро 24 апреля в Украине выявили еще 12 711 новых случаев инфицирования COVID-19. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава Telegram.
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Накануне выходных с осложнениями в больницы госпитализировали 3 508 человек, 392 умерли, а 13 687 выздоровели.
За все время пандемии в Украине коронавирусом инфицировался 2 017 341 человек: 1 565 954 больных выздоровели, а 42 092, к сожалению, умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 268), Киеве (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
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