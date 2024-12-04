Пенсионеры могут получить постоянную доплату к пенсии в размере 944 гривен, если соответствуют нескольким критериям.

Большинство украинских пенсионеров получают небольшие выплаты, которых с трудом хватает на жизнь. Поэтому для них особенно ценны различные надбавки по возрасту или стажу. К примеру, доплаты к пенсии после 65 лет начисляются автоматически без обращения к ПФУ.

Однако мало кто знает, что существует надбавка к пенсии по уходу после 80 лет для одиноких пенсионеров. Её размер составляет почти 1000 гривен, но для получения выплат нужно подать документы в Пенсионный фонд.

Доплата к пенсии после 80 лет - кто получит

Надбавки к пенсии начисляются пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе. Об этом говорит Закон Украины.

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Чтобы получить доплату, пенсионер должен соответствовать таким критерям:

нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

проживать в одиночестве;

быть старше 80 лет;

получать пенсию по возрасту.

Не получат надбавку граждане, которые получают пенсию по инвалидности или не имеют заключения врачебной комиссии, который подтверждает необходимость постоянно ухода.

Размер доплаты составляет 40% прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. На данный момент это 944 гривен.

Для получения денег нужно подать заявление в ближайшее отделении Пенсионного фонда с такими документами:

паспорт пенсионера;

идентификационный номер;

заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода;

выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Ранее мы рассказывали, какие есть льготы для пенсионеров в Украине и что для них является бесплатным.

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