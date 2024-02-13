В полиции предупреждают, что за повторное уклонение от мобилизации военнообязанному грозит реальный срок.

Военнообязанные, получившие условные сроки наказания за уклонение от военной службы, и в дальнейшем подлежат мобилизации. За повторное уклонение нарушитель получит реальный срок.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ ответил первый заместитель главы Национальной полиции Украины-руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. На вопрос о том, могут ли сразу служить те, в отношении кого вынесены приговоры, или должны ждать, топ-полицейский ответил, что это зависит от того, каким образом в решении суда прописано отбывание условного срока.

"Я думаю, что во время вынесения такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить у него была", - сказал он.

По словам Цуцкиридзе, наличие досудебного расследования, даже подозрения - это не повод не служить, поскольку все зависит от того, какая мера пресечения избрана во время расследования и не будет ли она ограничивать человека в передвижении.

"У нас есть случай, когда мы установили по запросу наших международных коллег лиц, в отношении которых ведутся следственные действия в одной из стран Балтии. Несколько лет назад там было совершено похищение человека с убийством. Фигуранты дела - наши граждане. Так вот один из них, как установлено, находится на передовой. Он дал показания и подтвердил, что к этому преступлению причастны еще два человека, которые отдали жизнь, воюя за нашу страну", - рассказал Цуцкиридзе.

После этого мужчине вручили подозрение, однако меры пресечения не выбирали, поэтому он продолжает служить на одном из самых сложных направлений фронта.

По словам Цуцкиридзе, сейчас в Украине расследуется около 9,4 тысячи производств по уклонению от мобилизации. Из них 2,6 тысячи - были направлены в суд.

"Несколько медленно такие дела рассматриваются в судах, мы понимаем, что на судей большая нагрузка, но уже есть и приговоры. В 2022 году вынесено 250 приговоров, в 2023 - около 300. Все же, чтобы люди чувствовали, что отворотности наказания нет по этому преступлению, судам надо еще поработать", - отмечает заместитель председателя Нацполиции.

Как отмечает заместитель председателя Нацполиции, в основном результат таких производств - условное наказание.

В центре внимания мобилизация

Парламент 7 февраля в первом чтении поддержал поданный Кабмином проект закона о мобилизации (10449), в котором, в частности, прописано усиление мобилизационных мероприятий. В том числе в документе говорится о снижении мобилизационного возраста в нашей стране с 27 до 25 лет и внедрении электронного кабинета военнообязанного.

Позже-9 числа, стало известно, что правительство позволило ТЦК и СП во время мобилизации и военного положения работать круглосуточно. Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что такое нововведение необходимо для того, чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте.

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