Нацполіція України арестовала 94 универсальных контейнера, принадлежавшие подконтрольным РФ компаниям. Имущество передали в коммерческое управление в Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что владельцы контейнеров передавали полученный доход на офшорные и российские счета. В дальнейшем средства могли использоваться для финансирования войск РФ.
По данным правоохранителей, во избежание принудительного изъятия объектов, принадлежащих Российской Федерации и ее резидентов, могут вводиться различные схемы и механизмы с целью сокрытия конечных собственников имущества.
Напомним, в начале июня Офис генерального прокурора обеспечил арест имущества компаний из России и Беларуси. Речь идет о 420 железнодорожных вагонах и других материальных ценностях. Общая стоимость имущества - $21 миллион.
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