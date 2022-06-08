На Северском направлении подразделения россиян продолжают демонстрационные мероприятия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

Беларусь отрабатывает на учениях вблизи границ с Украиной создание ударных группировок.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 года в вооруженных силах республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений", - говорится в сообщении.

На Северском направлении подразделения россиян продолжают демонстрационные мероприятия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

Ранее сообщалось, что в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.

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