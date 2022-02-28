Соответствующий законопроект уже готовят.

Верховная Рада Украины готовит законопроект о конфискации всего российского имущества на территории государства.

Об этом сегодня заявил председатель ВР Руслан Стефанчук.

Кроме того, парламент инициирует процедуру лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН и исключения ее из ООН и всех специальных учреждений. Такое заявление согласовали сегодня все руководители парламентских фракций и групп на Согласительном совете.

Речь шла и о том, чтобы развернуть немедленно операцию ООН по поддержанию мира на территории Украины по решению Совбеза ООН.

Стефанчук добавил, что парламент Украины, несмотря на войну, работает 24/7 и готов принимать все необходимые в это время решения.