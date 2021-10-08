7 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме и на рабочем месте начальника 1 отдела управления менеджмента активов АРМА Егора Сигарева.

Об этом сообщают fakty.com.ua со ссылкой на источники в НАБУ и подтверждающие документы.

Ходатайство о проведении обыска 29 сентября подписала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Высший антикоррупционный суд удовлетворил это ходатайство в тот же день.

Напомним, сейчас НАБУ осуществляют досудебное расследование №420200000002497, в рамках которого чиновники АРМА – бывший врио главы АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и руководитель управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили – подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 УК). Речь идет о похищении 400 тысяч долларов со счетов АРМА. Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Кисилеву.

После проведения обыска детективы НАБУ вручили Егору Сигареву подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК. По версии следствия, именно он является главным организатором кражи 400 тысяч долларов со счетов АРМА.

Согласно постановлению ВАКС об обосновании необходимости проведения обыска по месту жительства и работы Сигарева, в конце ноября 2020 года Егор Сигарев склонил адвоката Дениса Сердюка к участию в завладении средствами 400 тысяч долларов США, находившихся в управлении АРМА. По словам Сердюка, уже после реализации этого преступного плана он передал часть незаконно добытых средств – 70 тысяч долларов – лично Егору Сигареву.

Во время обыска правоохранители изъяли рабочие документы, касающиеся активов, управлением которых занимался Сигарев.

Также НАБУ осуществляют досудебное расследование в этом уголовном производстве по фактам совершения иных преступлений: по ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

Напомним, в июле 2021 года Печерский районный суд города Киева отстранил от занимаемых должностей подозреваемых сотрудников АРМА: Виталия Сигидина, Владимира Павленко и Вахтанга Бочоришвили. При этом, для них была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Новым временно исполняющим обязанности главы АРМА был назначен Дмитрий Жоравович. Новый врио не инициировал проведение служебного расследования относительно незаконного завладения средств со счетов АРМА. Виталий Сигидин и Владимир Павленко написали заявления об увольнении по собственному желанию, и не получили выговоров. Зато несмотря на статус подозреваемого в особо тяжком преступлении (ч. 5 ст. 191 УК) Вахтанг Бочоришвили возглавил другое подразделение в структуре АРМА – отдел договорной работы Управления правового обеспечения.

Автор: Иван Бойко