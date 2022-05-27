Против Екатерины Уманец возбуждено уголовное дело за госизмену.

В Запорожской области оккупанты назначили гауляйтером Кирилловской общины Мелитопольскую сепаратистку Екатерину Уманец.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram-канале.

"Оккупационная власть назначила гауляйтером Кирилловской общины известную Мелитопольскую сепаратистку Екатерину Уманец. В 2017 году против нее было возбуждено уголовное дело за госизмену. С 2014 года она пряталась в Москве, недавно вернулась в Мелитополь", - сказано в сообщении ОВА.

Как сообщали СМИ, в 2014 году Екатерина Уманец в Мелитополе организовывала пророссийские митинги. Также она была одним из руководителей движения "Русская весна". В 2022 году канун 9 мая из Москвы вернулась в Мелитополь.

Ранее сообщалось, что журналистам удалось получить фотографии секретного оккупационного "мэра Херсона" Александра Кобеца. Мужчина не показывает лицо публично и не имеет страниц в социальных сетях.

Кроме того, сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении "гауляйтеру" оккупантов на временно оккупированной части Запорожской области Евгению Балицкому. Известно, что в 2020 году он был избран депутатом областного совета от "ОПЗЖ".

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