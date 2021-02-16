В Ужгороде для выполнения задач по охране общественного порядка и усиления безопасности в регионе будет сформирована новая воинская часть Национальной гвардии Украины.
Как сообщает пресс-служба НГУ, численность подразделения составит более 500 военнослужащих.
В настоящее время проведены переговоры с представителями Закарпатской областной государственной администрации и Ужгородского городского совета о возможном расположении подразделения. Также изучаются особенности логистического обеспечения и развития инфраструктуры будущего места дислокации батальона.
По словам командующего Национальной гвардии Украины генерал-полковника Николая Балана, создание отдельного подразделения в Ужгороде обусловлено географической особенностью данного региона и большим объемом правоохранительных задач, которые возложены на нацгвардейцев и полицейских.
«Закарпатская область граничит с четырьмя странами. Здесь совместно с Национальной полицией мы выполняем ряд задач, чтобы население этого региона чувствовало себя в безопасности. Поэтому новое подразделение Нацгвардии лишь усилит уже имеющийся в Ужгороде батальон 2-й Галицкой бригады НГУ и местную полицию, поскольку безопасность граждан остается нашей приоритетной задачей», - отметил Балан.
На новосозданное подразделение будут возложены задачи по охране общественного порядка в городах и поселках Закарпатской области, оперативно-профилактической отработке приграничных населенных пунктов, конвоированию подсудимых.
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