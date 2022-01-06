Мужчина во время боев получил тяжелую травму, из-за чего был вынужден долго лечиться.

Бывший боец добровольческого батальона "Айдар" Евгений Городничук умер в возрасте 35 лет. Он получил тяжелое ранение во время боев за Луганский аэропорт в 2014 году

Об этом сообщила журналистка Эля Коротинская в Facebook.

Отмечается, что у него был позывной "Грыць". Мужчина сам родом из города Лозовая Харьковской области, но долгое время лечился и жил на Волыни. 6 января Городничук ушел их жизни.

"Я не хотела в это верить, но ты решил уйти от нас... Я знаю, какой след оставила война в твоей душе и твоем теле... Я помню, насколько ты любил детей и где-то в глубине души хотел семью, но упрямо говорил обратное – что ты не для семьи", – написала журналистка.

Читайте также"Конфликт на грани": Боррель на Донбассе оценил напряжение у украинской границы (фото, видео)Справка УНИАН. Подразделение, в котором служил Городничук, на Донбассе воевало в Счастье, освобождало Лутугино и участвовал в боях за Луганский аэропорт в 2014 году.

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

Читайте такжеВ Донецкой области нашли мертвым военного с простреленной головой: есть несколько версийПри этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

В конце октября 2021 года издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: